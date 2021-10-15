Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Чему удивлялись...

Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Чему удивлялись пользователи, что обсуждали? О сетевых новостях - Мария Платанюк.Коммунальное «неглянцевое», документалка из 1975-го, александровский парк и летающая тарелка над Вязниками. Яркое сетевое – в одном обзоре прямо сейчас. Но вначале заглянем в инстаграм ГТРК «Владимир».Здесь - путешествие в мир кино вместе с корреспондентами «Вестей», или почему Суздаль - русский Голливуд? А в вестийном тик-токе -свадьба в Лас-Вегасе. Чья мечта сбылась? Расскажем.«Подслушано Судогда» продолжает рубрику «Обратная сторона». Вот, к примеру, Галанинские ямы. И лес, и водоёмы. Но в двух шагах от любимого места отдыха один из подписчиков обнаружил огромную яму с мусором.И ещё немного «не глянца». Совсем рядом с центром города. Здесь же – резиновая маршрутка на Судогду. И как туда все помещаются? К вопросу о том, нужен ли большой автобус на 117-ом маршруте. В паблике - и премьера песни «Судогда» от гармониста Владимира Сенькова из посёлка Болотский.Также сообщество необычно поздравило работников сельского хозяйства. И предложило вместе посмотреть документальный фильм 75-го «Люди и земля» из трилогии «Председатели» по сценарию Георгия Радова. Герои ленты - председатель совхоза «Судогодский» Евгений Гусев и руководитель колхоза «Победа» Гусь-Хрустального района Клавдия Белова. Смотрим вместе.«Подслушано Гусь-Хрустальный», рассказывая о благоустройстве, даёт «наводку» на адреса, которые работ пока не дождались. Вот ступеньки -Пролетарская, 18. Лет 10 не ремонтировались.В «Подслушано Суздаль» возмущенный пост о том, как делают ремонт дорог в ущерб частным домам.- Сделали дорогу, но разворотили подъезды к домам!Ноу-хау из Коврова. Скамейки на остановках бывают и такими. Хорошо, не на земле.А далее дорожно-социальное из «АлексАвтоЛайф». Прежде чем перебегать дорогу, подумайте о последствиях. Это ремонт дороги на Бакшеево. Тонары как ездили, так и ездят. Насколько хватит? Также в кадр попало горящее авто на Двориковском шоссе. И александровский парк. «Какова же красота». Жители, комментируя пост в «АлексАвтоЛайф», просят предусмотреть и спуск с колясками.В «Подслушано во Владимире» - «пьяное» ДТП «с берёзами». По дороге на Нечаевскую в Гусь-Хрустальном районе «Лада Ларгус» улетела в кювет и застряла меж деревьев. А это ночная уборка пенсионерки во дворе.Впрочем, посыл «диванных тик-токеров» не оценили. А вот бабушке - респект, пишут владимирцы.А теперь – инопланетное. Паблики делают репосты струнинского видео. Жители пожаловались на резкий химический запах со стороны очистных. И что же обнаружил «Народный патруль»? Горение, дым на полях, примятая трава. Неужели Струнино посетили пришельцы? Авторы видео обращаются к интернет-уфологам. Всё ради лайков?Кстати, подобный пост не единственный. «Вязники наш город» делится странным фото, сделанном в Заречье. Внимание авторов привлёк странный гул. Как только очевидцы начали съёмку, объект исчез. Но и это не всё. Давайте вместе посмотрим на проделки призрака на водозаборной колонке в Вязниках.Комментаторы иронизируют: может, всё-таки человеческий фактор?И, по традиции, калейдоскоп из мира природы.В Вязниках замечен первый снегирь. Не рановато ли? И здесь же видео от Игоря Федотова - сонная гадюка в осеннем лесу.В группе «Природа Владимирской области» самец чёрного дятла, инспектор кормушек, ролик «Конкуренция» - белки, похоже, едят «на скорость», а это «час пик в лесном супермаркете».Ваших ярких фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного WhatsApp. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК «Владимир» во всех социальных сетях. Будем вместе, в эфире и в сети. До встречи!