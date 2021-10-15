Как освоить 108 миллионов рублей за две недели? Этот вопрос решался на рабочем совещании у врио губернатора Авдеева. Речь о реконструкции областного театра драмы. Как сказал зам. Авдеева –

Как освоить 108 миллионов рублей за две недели? Этот вопрос решался на рабочем совещании у врио губернатора Авдеева. Речь о реконструкции областного театра драмы. Как сказал зам. Авдеева – Елянюшкин – весь контракт это 751 миллион рублей, а 108 миллионов надо освоить уже в этом году. Проблема в том, что подрядчик станет известен только к