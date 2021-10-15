Одним из направлений деятельности Управления Росреестра по Владимирской области является проведение систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства ..

Одним из направлений деятельности Управления Росреестра по Владимирской области является проведение систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства без взаимодействия с юридическими и физическими лицами в рамках взаимодействии с государственными регистраторами прав при проведении правовой экспертизы документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета.В течение 2021 года просмотрены 1094 межевых и технических плана: без нарушений подготовлены 73% документов, в 27% документов выявлены недостатки.По результатам обобщения выявленных недостатков, Управлением сделан вывод, что наиболее часто кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических планов допускаются следующие нарушения обязательных требований в области геодезии и картографии:- не указывается источник получения сведений о геодезической основе, использованной при проведении кадастровых работ, а именно - документ о получении сведений о геодезической основе;- указываются исходные пункты геодезических сетей, источник получения сведений о которых недостоверен;- вносятся недостоверные значения координат – наличие опечаток в значениях координат, координаты абсциссы и ординаты пункта переставлены местами, значения координат не соответствуют каталожным значениям координат указанного геодезического пункта;- вносятся недостоверные наименования геодезических пунктов - наличие опечаток в наименовании, наименование не соответствует указанным координатам пункта, указываются порядковые номера по каталогу координат, а не наименование;- дата проведения обследования геодезических пунктов не соответствует дате заключения договора на проведение кадастровых работ (например, договор заключен в 2021 году, дата обследования пунктов – 2019 год);- указываются недостоверные сведения о сохранности геодезических пунктов;- сведения об использованном оборудовании не соответствуют заявленному методу определения координат характерных точек границ объектанедвижимости;- при использовании метода спутниковых измерений указывается менее двух GPS-приемников;- при использовании геодезического метода указывается только один из приборов (тахеометр или светодальномер);- указываются сведения об использовании оборудования, срок действия поверки которого истек на дату проведения работ;- исходные геодезические пункты, указанные в графической части «Схемы геодезических построений» не соответствуют сведениям о геодезических пунктах, указанным в разделе «Сведения о геодезической основе»;- условные знаки, отображенные в графической части «Схемы геодезических построений», не соответствуют специальным условным знакам, указанным в требованиях к подготовке межевых и технических планов, пункты государственной геодезической сети отображаются условным знаком пункта опорной межевой сети и наоборот;- графическая часть «Схемы геодезических построений» не соответствует выбранному методу определения координат характерных точек границ объекта недвижимости.Наличие перечисленных нарушений законодательства в сфере геодезии и картографии в предоставленных для осуществления государственного кадастрового учета документах свидетельствует о том, что межевой или технический план подготовлен кадастровым инженером с нарушением требований к их подготовке.Нарушение требований к подготовке межевых и технических планов является основанием для принятия государственным регистратором прав решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета.Управлением Росреестра по Владимирской области ежеквартально анализируется информация о выявленных нарушениях и используется для проведения методической, разъяснительной и профилактической работы.