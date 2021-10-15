12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики», между четырьмя гражданами произошел конфликт...

В УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что в вечернее время 12 октября текущего года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, произошел словесный конфликт из-за малозначительного повода между четырьмя гражданами. Установлено, что пострадавших среди участников конфликта и пассажиров, находящихся в вагоне электропоезда, нет.Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене оперативно установили всех участников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В отношении всех задержанных сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В настоящее время материалы переданы в суд.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18