Злоумышленник подошел к пожилому человеку и сказал, что потерял деньги, а пенсионер их якобы подобрал...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали подозреваемого в хищении денежных средств у 84-летнего пенсионера», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник на Веневской улице подошел к пенсионеру, который возвращался с почты, где получил пенсию за себя и супругу. Незнакомец сказал ему, что потерял деньги, и якобы пожилой мужчина их подобрал. Пенсионер, чтобы доказать свою непричастность, достал полученную пенсию и показал ее гражданину. Злоумышленник, в свою очередь, воспользовался отсутствием людей вокруг, схватил денежные средства и скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан на улице Адмирала Ушакова. Им оказался 41-летний ранее судимый приезжий. Большая часть похищенных денежных средств у подозреваемого изъята и в ближайшее время будет возращена владельцу.Дознанием ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56