Злоумышленник похитил гаджет у продавца на продовольственном рынке.

В УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о краже телефона у продавца на продовольственном рынке. Прибывшим на место сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что гаджет находился в кармане одежды.Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.По горячим следам полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. На основании полученной информации была составлена ориентировка.Информацию о произошедшем передали всем наружным нарядам полиции.В результате проведенной работы сотрудники патрульно-постовой службы во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.Мужчина был задержан и дал признательные показания.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась, похитил телефон из кармана жилетки и в дальнейшем сдал его в ломбард за 2 000 рублей.Имущество изъято сотрудниками полиции.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.