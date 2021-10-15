Собственник жилого помещения за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире на Рождественской улице...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Некрасовка задержал 26-летнего мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники полиции выявили, что 26-летний собственник жилого помещения за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире на Рождественской улице. При этом он достоверно знал, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18