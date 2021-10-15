Футболистов владимирского “Торпедо” снова разгромили с крупным счетом. У нашей команды меньше всего побед в своей подгруппе регулярного первенства. В этом сезоне черно-белые провели

Футболистов владимирского “Торпедо” снова разгромили с крупным счетом. У нашей команды меньше всего побед в своей подгруппе регулярного первенства. В этом сезоне черно-белые провели уже 15 матчей и выиграли всего 3 раза – это при том, что одна победа была технической. Очередной матч с нынешним середнячком турнира “Олимп-Долгопрудный-2” прошел на домашней арене. И он не