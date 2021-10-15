Петру Мельникову за изготовление и сбыт поддельных документов суд назначил наказание в виде лишения свободы. Октябрьский райсуд вынес приговор сыну экс-директора завода “Автоприбор”.

Петру Мельникову за изготовление и сбыт поддельных документов суд назначил наказание в виде лишения свободы. Октябрьский райсуд вынес приговор сыну экс-директора завода “Автоприбор”. Петр Мельников признан виновным в изготовлении и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (ч.1 ст. 187 УК РФ). Как установили следствие и суд, с января по март 2011 года