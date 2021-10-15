Трехлетнему Максиму Федотову из Мурома срочно требуется помощь. У мальчика сложное ортодонтическое...

Трехлетнему Максиму Федотову из Мурома срочно требуется помощь. У мальчика сложное ортодонтическое заболевание, требуется дорогостоящее лечение. Помочь ребенку - вместе с "Русфондом"- может каждый из наших зрителей.- Мишка косолапый, будем с ним играть!Максим - веселый и любознательный. У него большая склонность к творчеству. Малышу нравится танцевать и петь. Но чтобы жить полноценно, Максиму необходима операция. С рождения у него проблемы с приемом пищи - расщелина альвеолярного отростка. А также деформации губы и носа, недоразвитие челюстей.Мария Федотова, мама Максима:- Внутри есть дырочки, которые не доделаны. Он принимает пищу и половина пищи, какая-то часть выходит из носа. Водичка, еда. Это все надо будет тоже сделать... Захлебнуться - как бы нет... Сейчас нормально всё. А вот когда маленький был, при рождении - да, могло быть.В пять месяцев Максиму ушили двустороннюю расщелину губы. А в год и восемь месяцев устранили расщелину твердого и мягкого неба, но до сих пор сохраняется забор пищи в нос. Откусывать и жевать твердую пищу Максим не может.- Чего читать будем?- Я сейчас покажу чего.- Давай "Крошка сын".- Давай!Развивается ребенок по возрасту. Хорошо говорит, с двух лет ходит в садик. И уже активно помогает маме по дому. Растет настоящим мужчиной.Также у Максима деформирована носовая перегородка. Из-за этого ночью ребенку приходится дышать через рот. Уже в середине ноября все эти проблемы могут остаться позади. Максиму предстоит хирургическое лечение в Москве. Там мальчику устранят деформацию губы и исправят искривление носовой перегородки.Стоимость лечения – 232 260 рублей. Но оплатить дорогостоящее ортодонтическое лечение семья не силах.Помочь Максиму просто. Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте «Русфонда». Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.Поможем Максиму вместе!Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"