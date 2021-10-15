В вечернее время он степенно прогуливался по своим владениям.

В объектив фотоловушки Клязьминского-Лухского заказника попал взрослый медведь. Снимки опубликованы Владимирской дирекцией ООПТ.Бурые попадают в камеры на территории природоохраной зоны третий год подряд. Фиксируется охота, следы косолапых, с хозяином леса встречаются местные жители.«В вечернее время он степенно прогуливается по своим владениям. Примечательно, что его запечатлели в том же самом месте, что и в апреле 2020 года, когда он гнался за добычей – молодым лосем. Но совсем скоро медведь спокойно уляжется в свою уютную берлогу, и будет отдыхать до весны», - рассказали в паблике ведомства о новом снимке животного.Напомним, что на территории заказника также обитают краснокнижные виды животных и растений.