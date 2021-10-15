33-летний мужчина распивал алкоголь, ругался матом, мешал отдыху пассажиров и работе проводников.

Полиция Мурома сняла с поезда «Москва — Улан-Удэ» пьяного пассажира. Кроме штрафа ему грозит 15 суток ареста.По данным Владимирского линейного отдела МВД на транспорте, 33-летний мужчина распивал алкоголь, ругался матом, мешал отдыху пассажиров и работе проводников.Сотрудники «РЖД» вызвали наряд полиции. Хулигана сняли с поезда и составили на него два протокола об административном правонарушении.За появление в общественном месте подшофе его намерены оштрафовать, а за мелкое хулиганство – посадить на 15 суток в камеру.