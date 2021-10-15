Советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович вновь сделал громкое заявление в эфире украинского телеканала.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович вновь сделал громкое заявление в эфире украинского телеканала.Алексей Арестович довольно часто появляется на телевидении, также его приглашают в политические ютуб-шоу. Практически каждое выступление советника главы Офиса президента Украины активно обсуждает общественность, поскольку он делает весьма смелые, но, как считают в России, абсурдные заявления.Одно из последний высказываний Арестовича – о войне с РФ. В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал, что Киев рассматривает девять возможных сценариев вооруженного конфликта.По словам советника, украинские власти исходят из того, что так называемая война с Россией уже идет. То есть полномасштабный конфликт может произойти при обострении ситуации, дал понять Арестович.Он также сообщил, что в планах у Украины – совместное с американцами производство военной техники, а сейчас возводится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам под Васильковым. В этом якобы принимает участие и Турция.Ранее Арестович , что война в Донбассе может быть остановлена за минуту. Для этого, по его мнению, необходимо соответствующее решение Владимира Путина. В Москве же неоднократно отмечали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.