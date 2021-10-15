Общая сумма ущерба превысила 70 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае текущего года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в комиссионный магазин в Петушках. Взломав запорное устройство, обвиняемый вошел внутрь помещения и похитил 7 мобильных телефонов и ювелирные изделия, после чего скрылся с места преступления.Продолжая противоправные действий, мужчина совершил кражу денежных средств.Общая сумма ущерба превысила 70 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории района.Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что часть похищенного продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.