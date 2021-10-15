Мужчина вынес мобильные телефоны и ювелирные украшения из магазина в Петушках. На 30-летнего жителя Петушинского района обвиняют в краже. Как сообщает полиция, мужчина напился и решил

Мужчина вынес мобильные телефоны и ювелирные украшения из магазина в Петушках. На 30-летнего жителя Петушинского района обвиняют в краже. Как сообщает полиция, мужчина напился и решил ограбить комиссионный магазин. Он взломал запорное устройство, вошел внутрь помещения и похитил 7 мобильных телефонов, а также ювелирные изделия, после чего скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 70