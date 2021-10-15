Депутат горсовета Покрова предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении одного из депутатов совета нардепов города Покрова Петушинского

Депутат горсовета Покрова предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении одного из депутатов совета нардепов города Покрова Петушинского района. Народного избранника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Следкоме фамилию депутата не называют. По версии следствия, весной