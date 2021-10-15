Народный избранник незаконно продал её квартиру и присвоил вырученные деньги.

В Покрове депутат незаконно продал квартиру местной жительницы. На народного избранника завели дело о мошенничестве.«Весной 2018 года подозреваемый, выступая от имени директора строительной фирмы обманом получил от женщины доверенность на продажу квартиры стоимостью 920 тысяч рублей, а также 400 тысяч рублей наличными. Взамен он пообещал потерпевшей участие в долевом строительстве дома и, как следствие, новую двухкомнатную квартиру», - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В результате парламентарий продал чужое жильё, а деньги присвоил и распорядился по своему усмотрению.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.