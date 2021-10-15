11 человек и 3 спецмашины тушили дачный участок в деревне Вишняково Собинского района. Сообщение о пожаре тревожное ведомство получило в 4 часа утра. Впрочем, звонок в МЧС был сделан

11 человек и 3 спецмашины тушили дачный участок в деревне Вишняково Собинского района. Сообщение о пожаре тревожное ведомство получило в 4 часа утра. Впрочем, звонок в МЧС был сделан несвоевременно – к приезду пожарных дачный дом со всем хозяйственными постройками были объяты пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание на 200 квадратных метрах. Пострадал мужчина 1965 года рождения.