Видеосервис Wink представляет эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и сериалов Индии от Zee — всего более 3,7 тыс. часов. Одному человеку даже в круглосуточном режиме потребуется на просмотр около полугода, а ведь коллекция постоянно расширяется и пополняется новинками.Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во всем мире. Картины завоевывают награды на престижных международных форумах, актеров Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом. Кинотелевизионная индустрия Индии — давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты, чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают все больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.«Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени. У нас представлены только качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех, кто хочет убедиться, что новые сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя, мы приглашаем в видеосервис Wink», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого представлены самые громкие премьеры из Индии с первоклассным качеством изображения и звука, а также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека канала объединяет картины золотого века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия или триллер — на Zee TV каждый найдет то, что ему по душе.Вот самые популярные разножанровые сериалы, которые представляют срез современной киносериальной индустрии Индии. Все перечисленные и многие другие сериалы от Zee доступны только в видеосервисе Wink.Сенсацией последних лет стал драматический сериал (Karenjit Kaur — The Untold Story of Sunny Leone, 18+). Интрига в том, что это байопик Санни Леоне, болливудской звезды, которая начинала сниматься в фильмах для взрослых. А потом сделала блестящую актерскую карьеру. Выход подобной продукции на индийском телевидении еще совсем недавно невозможно было представить.(Abhay, 18+) — остросюжетный триллер, основанный на реальных событиях. Это история о работе специального подразделения полиции, сотрудники которого охотятся за особо опасными преступниками. В небольшой деревне Читари бесследно пропадают дети разных возрастов. Главный герой, отважный следователь Абхай Пратап Сингх, использует любые методы, чтобы раскрыть очередное запутанное дело. Подчас копу приходится действовать на грани закона, сильно рискуя.и (Rangbaaz, 18+) — события криминального сериала разворачиваются в 1990-е годы в провинциальном городке Горакхпур. Главный герой вступился за сестру и нажил себе влиятельных врагов, но в итоге сам стал авторитетным гангстером. В сериале находят отражение все грани преступности: бандитские разборки, грязные политические интриги и борьба за справедливость и правду, которая у каждого — своя.Экшн-сериал (The Final Call, 18+) рассказывает историю пилота Карана Сачдева, который разочаровавшись в жизни, решает покончить с собой, а заодно еще с 250 пассажирами очередного рейса. Команда управления воздушным движением во главе с офицером Кираном Мирзой должна сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти людей. Сюжет до самого конца фильма держит в напряжении.Любителям комедий наверняка понравится искрометный сериал (Akoori, 18+) про историю одной индийской семьи. Чрезвычайно деятельный отец, не находящий понимания родни сын, сексуально неудовлетворенная дочь, похотливый зять, жадный брат и сексапильная соседка вынуждены сосуществовать под одной крышей. Как результат — много юмора на грани, смех до слез и слезы сквозь смех, которые сопровождают неожиданные, а порой драматические повороты сюжета.Конечно, продолжают выходить и более традиционные форматы сериалов, например, (Kumkum Bhagya, 16+). Это увлекательное телешоу, первый сезон которого вышел в 2014 году, насчитывает уже сотни эпизодов, и создатели пока не планируют останавливаться. В центре сюжета — история одной пенджабской семьи. Мать и две ее взрослые дочери живут на доход от сдачи в аренду свадебного салона. Женщина мечтает устроить личную жизнь девушек, удачно выдав их замуж. Но свадьба старшей дочки расстраивается, а младшая, энергичная и своенравная, не намерена подчиняться воле матери.«Перевод индийских фильмов и сериалов на русский язык не может быть "механическим”, каждый раз требуется его адекватная адаптация. Имена и клички, шутки, общепринятые слова и обороты, названия блюд без такой адаптации во многом будут непонятны нашей аудитории. Например, сингара (или самоса) — это традиционный индийский пирожок, но это название мало что скажет русскоязычному зрителю, поэтому в сериале у главной героини появляется дразнящая кличка "Пышка”. Мы стремимся максимально бережно относиться к оригиналу, предлагая аналоги только в исключительных случаях», — подчеркнула руководитель отдела программинга телеканала Zee TV Анна Любимова.