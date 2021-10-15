Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ни приехать, ни уехать
Один автобус в день на пять...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ни приехать, ни уехать
Один автобус в день на пять деревень. Почему жителей Муромского района лишили нормального транспортного сообщения?
- Кто живёт в России?
В стране стартовала Всероссийская перепись населения. Как подготовилась к ней Владимирская область?
- Подготовка к ремонту
Реконструкция областного Драмтеатра после пожара может начаться уже в этом году. Что для этого необходимо?