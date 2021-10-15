Введение QR-кодов для заведений общепита планируют перенести на две недели.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 18 октября обсудит с бизнесом усиление коронавирусных ограничений. Власти рассматривают возможность перенести введение QR-кодов на две недели.«Поднимем вопрос на планерке в понедельник, куда пригласим предпринимателей. Обсудим вопрос со сравнительной таблицей, в которой будет представлено какие ограничения в каких регионах введены, чтобы было понимание, что мы действуем по ситуации. При этом будем вводить те меры, которые бизнес сам понимает, что нужно вводить, для того, чтобы завтра не остановилась работа», - подчеркнул глава региона.С высокой долей вероятности, начало действия QR-кодов для посещения общественных мест будет перенесено.При этом рассматривается вариант введения практически 100% вакцинации или допуска на предприятия, к примеру, на объекты ЖКХ, только при наличии QR-кода.Напомним, что 14 октября региональный Роспотребнадзор высказался за ужесточение ковидных мер.«Ранее Управление не предлагало вводить QR-коды для посещения заведений общепита и других общественных мест, так как мы делали максимальный акцент на вакцинацию. На сегодняшний день ситуация меняется. Наши специалисты выступают за введение QR-кодов при посещении предприятий общественного питания – мы считаем это правильным и своевременным», - сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Окончательное решение за губернатором и региональным оперштабом по борьбе с болезнью. Напомним, что ограничить доступ в кафе и бары планировалось ещё с 15 сентября, но экс-глава региона Владимир Сипягин пошёл на встречу бизнесу сдвинул сроки на месяц.