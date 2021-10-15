Чиновники оценивают ситуацию как крайне тяжёлую. В последние дни статистика бьёт рекорды по росту числа инфицированных.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще не достигла пика. Об этом рассказала отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Чиновники оценивают ситуацию как крайне тяжёлую. В последние дни статистика бьёт рекорды по росту числа инфицированных.Для стабилизации ситуации с нехваткой ковидных коек только за минувшую неделю в регионе Однако бригады скорой помощи до сих пор Информацию об освобождающихся койках передают в облздрав, который отправляет данные на станции СМП для маршрутизации пациентов. При этом в худшие дни в больницы привозили в 2-3 раза больше людей, чем выписывали.Для решения ситуации планируется задействовать учреждения реабилитационного профиля, в которых будут долечивать инфицированных. Для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях Белый дом сейчас закупает необходимые препараты. На эти цели выделили 64 млн рублей.«Часто ночные госпитализации связаны с поздним обращением к врачу. Рекомендуем обращаться в поликлинику сразу при появлении первых симптомов. Своевременное обращение за медицинской помощью и неукоснительное исполнение рекомендаций лечащего врача приносят результат», - обратилась к владимирцам Светлана Григорян.Она также добавила, что в регионе имеется необходимый запас вакцины, а врачи готовы сделать прививку даже без предварительной записи.