15 октября 2021 года начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области Денис Сергеевич Ломтев принял участие во встрече, организованной ..

15 октября 2021 года начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области Денис Сергеевич Ломтев принял участие во встрече, организованной Владимирским Городским советом ветеранов.В ходе встречи Денис Ломтев разъяснил ветеранам основные положения вступившего в силу с 1 сентября 2021 года Федерального закона № 79-ФЗ о «гаражной амнистии».Закон о «гаражной амнистии», разработанный при участии Росреестра, позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.В рамках мероприятия Денис Ломтев также подробно рассказал о необходимости взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером, в целях подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража.Начальник отдела государственного земельного надзора ознакомил ветеранов с методическими рекомендациями, где подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией», разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.