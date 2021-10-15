Гранты планируется распределить по итогам года.

Владимирских врачей начнут поощрять за успехи в вакцинации от коронавируса. Об этом нашим коллегам из сообщил врио губернатора Александр Авдеев.В регионе ввели гранты для городов и районов, являющихся передовиками в иммунизации от ковида. Их планируется распределить по итогам года.«Средства получат муниципалитеты, которые продемонстрируют опережающие темпы по вакцинации, а также медики, которые активно мотивируют людей привиться. Это скажется и на зарплате, и на возможности отремонтировать больницы», - подчеркнул Авдеев.В качестве примера глава региона привел выездную бригаду поликлиники №1 во Владимире, которая выезжает на предприятия и прививает по 100 человек.Интересно, что на 14 октября, первый компонент противовирусного препарата получили 347 680 владимирцев, полностью завершили иммунизацию 328 027 жителей региона. В долевом выражении численность вакцинированных составляет 32%. Цель – 80%.