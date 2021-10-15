Владимирские предприниматели считают, что перенос сроков введения QR-кодов на 2 недели, это полумера. 14 дней слишком мало, чтобы существенно увеличить долю провакцинированных жителей в

Владимирские предприниматели считают, что перенос сроков введения QR-кодов на 2 недели, это полумера. 14 дней слишком мало, чтобы существенно увеличить долю провакцинированных жителей в регионе и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. При этом представители бизнес-индустрии вновь окажутся на грани выживания. Владимирцы уже сейчас отказываются от брони мероприятий. Представители сферы услуг хотят отсрочку по введению QR-кодов