Сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись до середины 2022 года.

Мэрия Владимира продлила стройфирме СК «Транш» разрешение на строительство ЖК «Вишня-парк» до 30 июня 2022 года. Первоначально объект должны были сдать летом 2019 года. Позднее сроки неоднократно переносились. Последний дедлайн был установлен до 30 ноября 2021 года. При этом ударных темпов возведения новостройки не наблюдалось.И вот, 14 октября в департаменте строительства прошло очередное совещание с участием застройщика и обманутых дольщиков. Жилищный комплекс исключили из реестра проблемных объектов «ДОМ.РФ».Интересно, что горадминистрация разрешила построить пятый этаж. Ранее в ПСД значилось всего четыре. Таким образом, количество квартир в доме увеличится с 36 до 48.«Мы скорректировали проект, прошли экспертизу и получили разрешение. Мы вписываемся в максимально разрешённую высоту 15 метров», – сообщили представители СК «Транш».Добавим, что некоторые дольщики «Вишня-парка» уже о взыскании неустойки, убытков, штрафа и компенсации морального вреда. Теперь у них есть ещё полгода на тяжбы с застройщиком.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и информировать читателей об изменениях.