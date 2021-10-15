Владимирских водителей переманивают на работу в Москву.

По Владимиру развешаны билборды с рекламой о наборе водителей на работу в Москву. Поиск ведёт ГУП «Мосгортранс». Владимирцам предлагают зарплату от 60 до 110 тысяч рублей.Желающих обещают обеспечить бесплатным жильём, проездом в общественном транспорте, а их детей – образованием. На фоне озвученной в ходе встречи мэра Владимира Андрея Шохина и врио губернатора Александра Авдеева информации о низком уровне зарплаты водителей автобусов в областном центре, появление таких баннеров не внушает оптимизма.«Причинами долгого ожидания автобусов пассажирами являются устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров - водители неохотно идут работать на старых машинах, да и зарплата не соответствует нагрузкам. Очевидно, что эпидемия COVID-19 усугубила ситуацию, водительская кабина не защищает от инфекции», - писал глава региона несколько дней назад на своей странице Вконтакте.Проблем с шоферами добавляет и строительство платной трассы М-7, где оклады также на порядок выше, чем у владимирских перевозчиков.В целом мэрия не намерена пытаться противодействовать рекламной кампании, а планирует изыскивать возможность для повышения жалованья для людей, работающих на городских маршрутах.