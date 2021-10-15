14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, от последствий коронавирусной инфекции...

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, от последствий коронавирусной инфекции скончался Протоиерей Владимир Передернин, настоятель Вознесенского храма города Владимира, духовник Западного благочиния. Об этом сообщается в паблике "Синодик скончавшихся в период ковида" ВКонтакте.Ему было всего 68 лет и 41 год из них он был священником. «Все, кто хотя бы один раз встречал отца Владимира на жизненном пути, запомнили его как СВЯЩЕННИКА, именно такими буквами», - пишут в соцсети.