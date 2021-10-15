Во Владимире сына бывшего директора «Автоприбора» Алексея Мельникова - Петра Мельникова приговорили к двум с половиной годам колонии за изготовление и сбыт поддельных документов. Об этом ..

Во Владимире сына бывшего директора «Автоприбора» Алексея Мельникова - Петра Мельникова приговорили к двум с половиной годам колонии за изготовление и сбыт поддельных документов. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда. За содеянное виновного также оштрафовали на 250 тысяч рублей.Во время процесса установлено, что с января по март 2011 года Петр Мельников изготовил и сбыл в кредитные организации 22 платежных поручения, которые не являлись ценными бумагами. Всего подсудимый перевел 30 млн рублей со счета компании «Техника-Инвест» на личный брокерский счет. Далее он направил документы в филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» и обналичил полученные преступным путем средства.Мужчину объявили в розыск. Два года он скрывался за границей. В 2020 году его экстрадировали из Литвы на Родину.Ранее его отца, бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу 800 тысяч рублей.