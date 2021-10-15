За сентябрь во Владимире владельцы карты «Мир» . Плата снизилась за счёт акции, введённой платёжной системой до конца года. Напомним, что благодаря её снижению стоимость проезда в ..

За сентябрь во Владимире владельцы карты «Мир» . Плата снизилась за счёт акции, введённой платёжной системой до конца года.Напомним, что благодаря её снижению стоимость проезда в автобусах и троллейбусах подешевела на четыре рубля.«Только за первый месяц действия акции число оплат картами «Мир» выросло почти в 2 раза», - подчеркнула директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.В регионе насчитывается 900 тысяч владельцев карт системы «Мир», среди которых пенсионеры, бюджетники и студенты. Акция доступна только для бесконтактной оплаты. За семь месяцев текущего года владимирцы более 700 тысяч раз расплатились за дорогу картами «Мир».На сегодняшний день валидаторами оснащён общественный транспорт Владимира, Коврова, Мурома, Вязников, Кольчугино, а также некоторые межмуниципальные маршруты. Всего – свыше 850 автобусов, принадлежащие более 50-ти перевозчикам.Подробнее о проекте можно почитать сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир».