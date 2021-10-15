Во время подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на сутки прекратится подача...

Во время подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде на сутки прекратится подача теплаВладимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с работами по подключению резервного трубопровода в районе реконструкции магистральной тепловой сети на Рпенском проезде в период с 08:00 18 октября до 08:00 19 октября будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Октябрьского района. Замена сети проходит в рамках строительства Рпенского проезда.В процессе реконструкции будет заменено 342,15 м трубопровода, а также установлен новый узел учета тепловой энергии и воздушные сети кабельных линий электропередач.Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения.После окончания работ на оборудовании тепловых сетей, управляющие компании восстановят теплоснабжения у потребителей.