Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном депутатом...

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном депутатом местного Совета народных депутатов.В суд направлено уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов г. Покров Петушинского района. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В результате его действий гражданин лишился прав на жилье.В ходе расследования уголовного дела установлено, что депутат, выступая от имени директора строительной компании, но не являясь ее работником, предложил своей знакомой приобрести 2-комнатную квартиру стоимостью около 2 млн. рублей в запланированном к строительству многоквартирном доме в г. Покров и стать участником долевого строительства. Он знал, что строительная организация признана банкротом, но не сообщил об этом.Депутат заключил с женщиной заранее подготовленный предварительный договор, содержащий заведомо ложные сведения. Доверяя знакомому, жительница Покрова согласилась с его условиями и передала ему 400 тыс. рублей, а также право собственности на принадлежащую ей квартиру в г. Покров стоимостью около 1 млн. рублей.В последующем депутат своих обязательств по предоставлению ранее обещанного жилья не исполнил. Уголовное дело направлено в суд. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.