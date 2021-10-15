Проезд транспорта будет закрыт на 168 километре автомагистрали возле поворота на станцию Колокша с 23.00 до 23.40.

В Собинском районе 15 октября на трассе М-7 перекроют движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Проезд транспорта будет закрыт на 168 километре автомагистрали возле поворота на станцию Колокша с 23.00 до 23.40. В это время дорожники займутся установкой рамной П-образной опоры.Объезд в сторону Москвы будет организован на повороте на Одерихино. Далее автомобилисты проследуют через Юрино с выходом на 165 километр.В сторону Нижнего Новгорода: поворот на 156 километре в Лакинске на Собинку, через Улыбышево с выездом на 185 километр.