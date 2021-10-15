Члены общественного совета при проведении аттестации пользуются правом совещательного голоса.

В рамках исполнения функций, возложенных на членов общественных советов по осуществлению общественного контроля над деятельностью органов внутренних дел, представители общественных советов при УМВД России по Владимирской области и при территориальных органах МВД России на районном уровне принимают участие в заседаниях аттестационных комиссий органов внутренних дел и конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел.Так общественники в Суздальском и Собинском районах приняли участие в заседаниях комиссий, на которых рассматривались вопросы перевода действующих сотрудников на вышестоящие должности. Общественники, имеющие право совещательного голоса, в ходе беседы с кандидатами интересовались их уровнем образования, наличием профессионального опыта и навыков, необходимых для выполнения новых обязанностей.Перевод сотрудника на вышестоящую должность, по мнению общественников, требует особого внимания и дальнейшей поддержки со стороны непосредственных руководителей.Решения комиссий были приняты с учетом пожеланий членов общественных советов.