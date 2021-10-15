Во Владимирской области установлена предельная стоимость на баллонный газ С 1 октября 2021 года...

Во Владимирской области установлена предельная стоимость на баллонный газС 1 октября 2021 года Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области установлены предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «ЮТА-АвтоГаз» населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя. Предельная стоимость баллона объёмом 50 литров, включая доставку до потребителя, составляет 1290,24 рубля с НДС, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Ранее размер платы за доставку до потребителя определялся по соглашению сторон – потребителя и организации-поставщика, в связи с чем от граждан, пользующихся сжиженным газом, неоднократно поступали жалобы на рост стоимости доставки баллонного газа.Напомним, что до этого газ с доставкой дорожал в феврале 2021 года, и тогда он стал стоить 1070 рублей для абонентов Владнефтегаза.Тара для сжиженного углеводородного газа − баллоны − являются собственностью граждан. При этом срок годности газового баллона устанавливается заводом-изготовителем, и использование сверх этого срока газовых ёмкостей недопустимо. Срок службы баллона не превышает 40 лет, после он должен быть утилизирован. Расходы предприятия по замене газовых баллонов с истекшим сроком эксплуатации в тариф на сжиженный углеводородный газ не включены.Срок эксплуатации большинства баллонов, находящихся у жителей Владимирской области, превышает 40 лет и соответственно истёк, равно как и срок их периодического освидетельствования (раз в 5 лет), что делает газовые ёмкости непригодными для наполнения и обмена. Если срок эксплуатации баллона истекает, его можно сдать на освидетельствование. Также можно сдать баллоны с истекшим сроком эксплуатации для дальнейшей утилизации (баллон без газа является не менее опасным, чем с газом).