Привиться повторно можно любой зарегистрированной в России вакциной от Covid-19. Наилучший эффект даёт «Спутник Лайт». В регион поступило более 120 тысяч доз этого препарата.

На 14 октября во Владимирской области ревакцинацию от коронавируса прошли 17862 жителя. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте здравоохранения.«Привиться повторно можно любой зарегистрированной в стране вакциной от Covid-19. Наилучший эффект даёт «Спутник Лайт». В регион поступило более 120 тысяч доз этого препарата», - добавили в облздраве.В области развёрнут 71 стационарный прививочный пункт. Запись открыта на госуслугах, на электронной регистратуры и по единому номеру 122.На сегодняшний день первый компонент препарата ввели 347680 человек, полностью завершили иммунизацию − 328027. За всю прививочную кампанию в регион поступило более 570 тысяч инъекций.