Добавим, что МИАЦ также намерен реализовать проект по отправке на госуслуги информации об анализах на антитела.

Во Владимирской области с 15 октября результаты ПЦР-тестов будут доступны в личном кабинете на сайте госуслуг. Об этом рассказали в Медицинском информационно-аналитическом центре.«При прохождении исследований в больницах области, интегрированных с системами Центра, владимирцы получат уведомление. Заполнять данные будут медучреждения. Лаборатории же отследят даты и проставят результаты анализов», - уточнили в ведомстве.Ранее жители региона получали сведения о тестировании через СМС, либо после личного звонка от медиков.Добавим, что МИАЦ также намерен реализовать проект по отправке на госуслуги информации об анализах на антитела.