Введение QR-кодов перенесено на две недели.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал указ о переносе введения QR-кодов на две недели. До 1 ноября посещать кафе, бары и общественные места можно без предъявления справок об отсутствии ковида.Напомним, что 16 июля глава региона подписал документ, по которому с 15 сентября допуск посетителей в заведения общепита и сферы услуг разрешался только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании. В середине сентября власти отсрочили переход на QR-коды до 15 октября.«Почему на две недели? Буквально вчера страна достигла очередного пика по росту заболеваемости, поэтому мы уменьшаем дискретность принятия решений. мы даем еще возможность и бизнесу адаптироваться», - пояснил журналистам Александр Авдеев.Он также рассказал о новых ограничениях, которые появятся после 18 октября. В частности, они коснутся вакцинирования и соблюдения масочного режима, режима дезинфекции и ограничения по посещениям.«Какие-то ограничения могут быть введены уже на следующей неделе - во вторник или среду. Надо каждый день мониторить ситуацию и принимать решения. По транспорту, по школьным каникулам. Будем решать. В частности, будем внедрять стопроцентное вакцинирование в сферах, важных для жизнеобеспечения, это касается коммунальной сферы, транспорта, образования», - резюмировал губернатор.Известно, что на 14 октября, первый компонент противовирусного препарата получили 347 680 владимирцев, полностью завершили иммунизацию 328 027 жителей региона. В долевом выражении численность вакцинированных составляет 32%. Цель – 80%.