На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ночью 15 октября в деревне Вишняково Собинского района сгорела дача. Пострадал 56-летний мужчина.Вызов в пожарную охрану был совершён в 04-01. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дачного дома с хозяйственными постройками.«Пожарные потушили пожар на площади 200 квадратных метров. Пострадал мужчина 1965 года рождения», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.