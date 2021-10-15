На 7 больше, чем накануне. Что ни день, то новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно

На 7 больше, чем накануне. Что ни день, то новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 57 913. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 61 заболевший за сутки). Вчера прибавка