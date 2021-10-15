Пожароопасный период в регионе официально отменен. Соответствующее постановление подписал 15 октября врио губернатора Александр Авдеев. Напомним, пожароопасный сезон был введен 12 апреля и

Пожароопасный период в регионе официально отменен. Соответствующее постановление подписал 15 октября врио губернатора Александр Авдеев. Напомним, пожароопасный сезон был введен 12 апреля и продлился 6 месяцев. Ежегодно его устанавливают после схождения снегов, с наступлением теплой погоды для предотвращения пожаров. Трижды за это время вводился особый противопожарный режим. Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров МЧС