Сегодня в 4 часа утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре....

Сегодня в 4 часа утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся дачный домик в деревне Вишняково Собинского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, к моменту приезда помощи дом вместе с хозяйственными постройками был объят огнем. Пожарные ликвидировали огонь на площади 200 кв. м. На пожаре пострадал 56-летний мужчина.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.