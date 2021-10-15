Цены на нефть марки Brent обновили трехлетние максимумы, что благоприятно сказалось на рубле.

Цены на нефть марки Brent обновили трехлетние максимумы, что благоприятно сказалось на рубле.В пятницу, 15 октября, доллар упал ниже 71 рубля. К 18:30 американская валюта торговалась на уровне 70,91 рубля. Евро, к слову, тоже снижается, но не так ощутимо (82,26).Такого падения курса доллара не было с июля 2020 года. Эксперты объясняют укрепление рубля благоприятной конъюнктурой на сырьевом рынке. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит почти 85 долларов.Кстати, рубль – единственная из основных мировых валют, которая укрепилась к доллару в данный момент. Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов связывает динамику российской валюты в том числе с повышением ключевой ставки Центробанком. В беседе с эксперт упомянул и приток иностранного капитала в ОФЗ, что тоже благоприятно сказалось на рубле.Экономист Андрей Колганов считает, что большего падения доллара ожидать не стоит, поскольку американская валюта колеблется "в узком коридоре". Однако эксперт в беседе с "" отметил непредсказуемость валютного рынка. Действительно, из-за этого делать точные прогнозы невозможно.Ранее старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич , что рубль начнет ослабевать через год. Согласно прогнозу экономиста, к середине 2022-го доллар будет стоить 71-72 рубля, после чего американская валюта значительно подорожает.