Временный глава Владимирской области 15 октября подписал распоряжение о переносе очередных ограничений для посещения общепита и других учреждений сферы услуг. Таким образом, врио

Временный глава Владимирской области 15 октября подписал распоряжение о переносе очередных ограничений для посещения общепита и других учреждений сферы услуг. Таким образом, врио губернатора отложил на две недели введение QR-кодов в регионе. “Я подписал документ, продлевающий на две недели отсрочку. Почему на две недели, не на месяц, не на два дня? Буквально вчера страна достигла