Старт Всероссийской переписи населения дан. Это важное событие для региона - по его итогам будет...

Старт Всероссийской переписи населения дан. Это важное событие для региона - по его итогам будет составлен, в том числе, и бюджет области.Есть три способа принять участие в переписи - дождаться переписчика, самостоятельно посетить стационарный переписной участок или самому заполнить переписные листы на портале Госуслуг до 14-го ноября. После чего нужно предъявить кьюар-код переписчику. Сотрудника легко узнать по фирменному синему жилету и шарфу. У каждого есть портфель с символикой Росстата и электронный планшет. И главное - переписчик имеет удостоверение и паспорт, который он обязан предъявить по первому требованию, но жители не должны показывать свои документы. Первые оперативные итоги переписи опубликуют уже в декабре этого года.