ВТБ и Московский метрополитен запустили совместный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных на всех станциях. Теперь жители Москвы смогут оплачивать «взглядом» ..

ВТБ и Московский метрополитен запустили совместный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных на всех станциях. Теперь жители Москвы смогут оплачивать «взглядом» проезд в метро без использования смартфона или карты. Face Pay не станет обязательным для пассажиров – остальные варианты для оплаты проезда останутся.Для подключения услуги требуется зайти в приложение «Метро Москвы» и перейти в раздел «Face Pay», где нужно загрузить свое фото, привязать «Тройку» и банковскую карту любого банка, с которой будут списываться средства за проезд. Сам процесс оплаты аналогичен механизму оплаты по банковской карте: достаточно подойти к отмеченному черным стикером турникету или валидатору и бросить взгляд на специальную биометрическую камеру – дверцы откроются в течение 1-2 секунд. Если камера не узнает пассажира в маске, то её следует сдвинуть вниз и надеть обратно после успешного прохода. Банк ВТБ автоматически проведет списание средств со счета карты по факту прохода. При этом списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, что действуют при проходе с банковской картой.Данные пользователей Face Pay хранятся в виде зашифрованных биометрических ключей, которые невозможно расшифровать обратно в фотографию лица пассажира. Камера на турникете считывает биометрический ключ и сравнивает его с ключом из базы. Если совпадение есть – створки откроются. В случае возникновения сложностей в работе сервиса пассажиры могут написать официальному чат-боту метрополитена в .«Банк ВТБ уделяет особое внимание вопросу цифровизации процессов и внедрению инновационных решений в транспортной инфраструктуре. Сегодняшний запуск проекта оплаты по Face Pay – это новая цифровая эпоха в работе платежной системы Московского метрополитена. Мы уверены, что пассажиры по достоинству оценят удобство нового сервиса в условиях современной динамичной жизни города», — прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.Решение банка по использованию биометрии для оплаты проезда выбрано для развертывания во всех вестибюлях Московского метрополитена в 2021 году, поскольку Платформа ВТБ «Транспортный процессинг» обеспечивает прием бесконтактных банковских карт на турникетах и валидаторах при оплате проезда в мосметро, наземном транспорте и МЦД.