Главная новость к этому часу... Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отложил...

Главная новость к этому часу...Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отложил введение QR-код-режима в регионе еще на две недели.Напомним, в июле этого года администрация Владимирской области ввела запрет на посещение кафе, ресторанов, спортивных и развлекательных центров для невакцинированных граждан. На входе у посетителей начали требовать сертификат о прививке от ковида. Но через несколько дней, под давлением бизнес-сообщества, сроки введения QR-код-режима были сдвинуты сначала на два месяца, затем на месяц и вот сейчас - на две недели. Александр Авдеев пояснил это "уменьшением дискретности" в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.