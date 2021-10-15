Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев отложит введение QR-кодов при посещении ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров на две недели. До 29 октября они продолжат

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев отложит введение QR-кодов при посещении ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров на две недели. До 29 октября они продолжат работать в обычном режиме. Меж тем владимирские предприниматели подготовили свои предложения по поводу внедрения “антиковидных” мер. “Не надо снова назначать сферу услуг крайней”, – уже устали повторять властям рестораторы. 4-ую волну