Павел Кассинский смог сделать карьеру без помощи знаменитого отца

Павел Кассинский смог сделать карьеру без помощи знаменитого отца45-летний актер Павел Кассинский запомнился зрителям своей брутальной внешностью и яркими ролями. Однако далеко не все знают, что находчивый и вечно пьяный консьерж из сериала "СашаТаня" и грозный бандит из "Возвращения Мухтара" является сыном известного артиста Романа Карцева. Все дело в том, что Кассинский предпочитает не афишировать свое родство с отцом-знаменитостью.Родители актера, Роман Андреевич и Виктория Павловна, познакомились в Одессе и прожили вместе всю жизнь, отметив золотую свадьбу. Обоим детям – и Павлу, и дочери Екатерине – родители дали фамилию матери. Кассинский гордится своим отцом, но считает, что взять известное имя было бы слишком просто."За папашами скрываются только сосунки и бездари. У меня мамина фамилия" – говорил актер.На экраны Павел попал уже в 12 лет, однако не с помощью знаменитого папы и совершенно случайно – агенты заметили его на улице. Так юный актер прошел пробы и попал в "Ералаш", где сыграл в 8 эпизодах. Работа на съемках в киножурнале не только дала толчок для развития карьеры Кассинского, но и полностью отбила у него желание есть эклеры – для одной из серий ему пришлось съесть их больше 20 штук.Во время учебы в школе Павел получил еще одну роль и снялся в фильме "Мой муж – инопланетянин", однако в Щукинское училище его не взяли. Тогда Кассинский поступил в медицинский, но вскоре бросил его ради Института телевидения. В кино артист вернулся только в начале нулевых – роль в сериале "Солдаты" сделала его узнаваемым.Сейчас Павел пробует себя в роли театрального продюсера и режиссера – с ТНТ актер разошелся во взглядах, поэтому, после съемок в сериале "Иванько" в прошлом году, больше не хочет участвовать в проектах телеканала.