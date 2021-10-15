Жителей региона призывают активно использовать цифровой формат переписи. Подробнее о нём рассказал...

Жителей региона призывают активно использовать цифровой формат переписи. Подробнее о нём рассказал Александр Быков, руководитель Владимирстата.Александр Быков, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики:- С 15 октября по 8 ноября можно переписаться на портале Госуслуг, по интернету. Это, я считаю, наверное, самый безопасный в сегодняшних условиях приём переписи. Почему? Потому что можно переписаться с любого гаджета, с телефона, со стационарного компьютера, с ноутбука, с планшета. Любое устройство, имеющее выход в интернет. При наличии простой учётной записи на портале Госуслуг любого члена домохозяйства можно пройти эту перепись.